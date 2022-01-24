Вслед за Свитолиной австралийский теннисный турнир покинула и Ястремская

Украинский дуэт в составе киевлянки Марты Костюк и одесситки Даяны Ястремской не смог преодолеть третий раунд турнира серии Grand Slam — Открытого чемпионата Австралии по теннису в Мельбурне.

Как сообщает издание «Большой теннис Украины», за выход в четвертьфинал соревнований в парном разряде Костюк и Ястремская уступили американско-австралийскиму тандему Каролин Долхайд — Сторм Сандерс — 4:6, 4:6.

«Теннисистки провели на корте почти 2 часа. Костюк и Ястремская выполнили один брейк за матч, а на своей подаче проиграли 3 гейма. Во второй партии украинки вышли вперёд с брейком 3-2, но дальше до конца поединка сумели взять только один гейм», — говорится в спортивном комментарии.

Как сообщала Одесса News, на Открытом чемпионате в Австралии в одиночном разряде Даяна Ястремская снялась в конце поединка против американки Мэдисон Бренгл в первом раунде.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod