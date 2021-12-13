Не с тем флагом вышел: Зеленский не поздравил Ломаченко с победой

Традиционного поздравления Президента с победой над ганским боксёром Ричардом Комми спортсмен из Белгород-Днестровского Василий Ломаченко не получил.

Как сообщала Одесса News, Ломаченко выиграл поединок у Ричарда Комми за пояс чемпиона мира по версии WBO Inter-Continental в лёгком весе в Нью-Йорке в прошедшее воскресенье. После победы Ломаченко вышел на ринг не с флагом Украины, а с жёлто-красным флагом с виноградным узором – символом Белгород-Днестровского, родного города боксёра.

Флаг родного города, накинутый на плечи боксёром, вызвал бурю негативных эмоций в соцсетях. К критике подключился и Владимир Кличко, который в Twitter изложил определение патриотизма из «Википедии» («Патриотизм или национальная гордость – это чувство любви, преданности и привязанности к родине. Это чувство – общее единство народа»), и далее написал: «Ломаченко победил, поздравляю. Но представлял ли он Украину, когда выходил без украинского флага? Какого чёрта?».

Ломаченко всегда гордится тем, что является патриотом своего родного города Белгород-Днестровского, который называет Аккерманом. И если раньше ринг-анонсеры, объявляя выход в ринг Ломаченко, говорили, что он из Одессы, то теперь произносят: Аккерман.

Как пишет XSPORT, «вот только никогда ранее Ломаченко не выходил в ринг с красно-золотым флагом. Две красные полоски которого обозначают мужество, силу и смелость, золотая – реку Днестр, а три грозди винограда, расположенные на ней, – мягкий климат края, который известен своими виноградниками».

В интернете недоумевают: ведь раньше Ломаченко постоянно праздновал победу с флагом Украины.

На международном уровне он дарил своим соперникам маленькие флажки, после поражения в финале чемпионата мира-2007 пытался сдерживать слёзы именно с сине-жёлтым флагом.

После победы на Олимпийских играх-2008 он поднял над головой флаг Украины. Как и после победы на Олимпийских играх-2012.

После дебюта в профессионалах он целовал флаг своей родины:

Он был с ним в течение почти всех боев на профессиональном ринге. С флагом Украины Ломаченко ждал объявления результатов боя с Орландо Салидо, праздновал завоевание первого титула чемпиона мира, а его фото после победы над Романом Мартинесом стало культовым:

Бой против Теофимо Лопеса украинец проиграл. Возможно, флаг был где-то подготовлен, но мы его так и не увидели, разве что на нашивке у катмена Расса Анбера.

После победы над Масайоши Накатани никакого флага с Ломаченко в ринге не было:

Поединок против Комми – украинец с флагом Аккермана. И только Абнер с флагом Украины, нашитым на рукаве, а также в желто-синем галстуке, который когда-то подарил ему Василия. Катмен, из уважения к родине боксера, всегда надевает его на бои Ломаченко и Усика.

Почему Василий решил отказаться от своей традиции? Пока боксёр не дал на него ответ.

Но Белгород-Днестровский – это Украина. Самая близкая для Ломаченко её часть. И вряд ли стоит искать здесь «зраду». Он показал всему миру, как выглядит флаг его родного города. И это красивый жест.

Кстати. Для Василия Ломаченко победа над Комми — это 16-я победа в профессиональной карьере. Поединок против Комми стал для него вторым в уходящем 2021-м году. В июне он победил японца Накатани Масайоси.

После победы над ганцем в планах Ломаченко поединок с Камбососом в Австралии: «Готов сражаться за титул абсолютного чемпиона мира, готов ехать в Австралию и сразиться с Камбососом», – сказал Ломаченко.

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