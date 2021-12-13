В Одессе 25 пожарников боролись с огнём на станции техобслуживания

12 декабря, в 17 часов 4 минуты, в Службу спасения поступило сообщение о том, что в Суворовском районе Одессы по улице Атамана Чепыги возник пожар в двухэтажном здании.

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, прибывшие на 6 автомашинах 25 спасателей установили, что пламенем объяты перекрытия между 2-м и мансардным этажами офисных помещений станции технического обслуживания.

Отмечается, что в 17 часов 41 минуту пожар был ликвидирован на площади 15 квадратных метров.

В результате пожара повреждено междуэтажное перекрытие. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Как сообщала Одесса News, 10 декабря на пожаре в жилом здании на улице Авдеева в селе Йосиповка Захарьевской ОТГ Раздельнянского района Одесской области погиб 54-летний мужчина.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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