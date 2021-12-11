Оставил без присмотра горящую печку: в Одесской области погиб мужчина

10 декабря в 17:54 Служба спасения получила сообщение о пожаре в жилом здании на улице Авдеева в селе Йосиповка Захарьевской ОТГ Раздельнянского района.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что по прибытии к месту вызова четырёх спасателей установлено возгорание домашнего имущества в одноэтажном частном жилом здании.

«В 19:01 пожар локализован и в 19:13 устранён на площади 9 м2», — говорится в сообщении.

В результате пожара погиб квартиросъёмщик 1967 года рождения.

«Вероятная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи», — таково мнение спасателей.

Как сообщала Одесса News, 9 декабря на территории частной фермы в в селе Первомайское Измаильского района Одесской области сгорели 4 трактора. Вероятная причина пожара — поджог.



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