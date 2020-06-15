Правоохранители расследуют причины пожара и гибели человека в селе в Одесской области

Правоохранители расследуют обстоятельства пожара и гибели человека в одном из сёл Одесской области.

Об этом сообщает Раздельнянский отдел полиции в Одесской области.

«13 июня около девяти утра в частном доме в одном из сёл Раздельнянского района Одесской области во время пожара погиб 66-летний владелец жилья. По предварительным выводам работников ГСЧС, которых вызвали соседи пострадавшего, причиной возгорания стало неосторожное курение в постели», — говорится в сообщении.

Сведения по факту смерти человека сотрудники Раздельнянского отдела полиции внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство с пометкой «несчастный случай») Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти.

Как сообщала Одесса News, всего с начала года в Одесской области пожары унесли жизни 35 жителей — в сёлах Ананьев Ананьевского, Малая Васильевка Любашёвского, Грабово и Слободка Кодымского, Лиманское Раздельнянского, Саханка Ширяевского, Выпасное Белгород-Днестровского, Виноградное Березовского, Заречное Татарбунарского районов, в городах Одесса, Арциз, Белгород-Днестровский, Измаил, Черноморск, Рени, Южный, пгт Тарутино, Саврань, Великая Михайловка.