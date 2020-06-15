С 15 июня открыто международное авиасообщение, из Одессы — только в Беларусь

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий опубликовал список стран, в которые украинцы смогут вылететь с 15 июня.

Соответствующую инфографику Криклий обнародовал в своём Telegram-канале.

Согласно информации министра, с 15 июня украинцы смогут летать без ограничений на границе в Албанию и США, с соблюдением карантина 14 дней — в Великобританию без ограничений на границе и тестированием после прибытия — в Турцию.

Также с 27 июня граждане Украины смогут летать в Тунис с тестированием после прибытия. А такие страны, как Кипр, Черногория, Грузия, Греция будут рассматривать возможность открытия границ после улучшения эпидемической ситуации в Украине с 1 июля.

МИД не будет препятствовать украинцам, которые хотят поехать за границу на отдых, но напоминает, что в нынешних условиях любое путешествие связано с риском.

Как сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Укринформу, “МИД никоим образом не будет стоять на пути украинских граждан, которые хотят куда-нибудь поехать. Но всё, что в моих силах — это напомнить им, что теперь любое путешествие – это подвергать себя опасности. Поэтому путешествуйте, если хотите, но всегда помните, что мир опасен!”

Согласно информации Международного аэропорта «Одесса», из Одессы можно вылететь лишь в Киев и столицу Беларуси — Минск — авиакомпанией «Belavia».

Как сообщала Одесса News, 5 июня аэропорт “Одесса” встретил первый рейс после длительного перерыва.