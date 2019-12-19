Аэропорт «Одесса» переводит все международные рейсы в новый терминал

До 15 января 2020 года администрация международного аэропорта «Одесса» переведёт оформление и отправки всех международных рейсов через новый пассажирский терминал.

Об этом рассказала на заседании транспортной комиссии Одесского горсовета исполняющая обязанности генерального директора коммунального предприятия «Международный аэропорт «Одесса» Ольга Макогонюк.

«Отправление рейсов большинства авиакомпаний, которым предоставляет услуги наш аэропорт, уже осуществляется через новый терминал. А к 15 января будем отправлять оттуда все международные рейсы», — сообщила и.о. гендиректора.

По её словам, весной полностью будет введена в эксплуатацию новая взлётно-посадочная полоса аэропорта.

«Строители планируют завершить все работы и окончательно сдать объект в эксплуатацию за 90 дней. Весной сможем принимать лайнеры на взлётно-посадочной полосе протяженностью 2800 метров с новым покрытием повышенной прочности», — сказала Макогонюк.

Как сообщала Одесса News, строительство новой взлётной полосы в Международном аэропорту «Одесса» началось в 2018 году. Правительство Украины выделило на этот проект 750 миллионов гривен. Введение её в эксплуатацию позволит принимать тяжёлые типы воздушных судов, включая Boeing-767, что будет способствовать увеличению пассажиропотока вдвое.

Несущая способность новой полосы почти в 2 раза выше имеющейся. Также будет установлено светосигнальное, радионавигационное и метеорологическое оборудование для сертифицированного захода на посадку по категории III-а (ICAO) (существующая полоса сертифицирована по категории I (ICAO).

Фото: Думская