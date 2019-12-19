Путин заявил, что позитивные изменения на Донбассе уже заметны

Президент Российской Федерации заявил, что позитивные изменения на Донбассе после проведения «нормандского саммита» уже заметны.

Такое мнение 19 декабря он высказал на Большой пресс-конференции 2019 года в Москве, пишет Strana.ua.

“Во-первых, продлён закон об особом статусе (Донбасса — ред.). Во-вторых, всё таки проведён отвод войск в нескольких ключевых точках”, — заявил президент РФ, добавив, что, таким образом, целесообразно проводить дальнейшие переговоры в нормандском формате.

“Что касается будущей встречи, допустим, в апреле, то она станет актуальной, если будут происходить какие-то позитивные изменения”, — сказал он.

Путин хочет, чтобы закон об особом статусе Донбасса был закреплён в Конституции Украины.

Пересмотр Минских соглашений может завести в тупик ситуацию на Донбассе, а закон об особом статусе Донбасса должен быть имплементирован в Конституцию Украины, сказал он.

“Если начнётся пересмотр Минских соглашений, то вся ситуация вообще может зайти в полный тупик”, — таково мнение российского президента.

По словам Путина, ключом Минских соглашений является закон об особом статусе Донбасса, которому, по его словам, следует придать “постоянно действующий характер” и закрепить его в Конституции Украины.

К этому Путин добавил, что пока не видит, чтобы действующее руководство Украины хотело бы это сделать и повторил тезис о том, что Киеву, по мнению Кремля, нужен прямой диалог с ОРДЛО.



Как сообщалось, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые моменты в Минских договорённостях можно изменить, и они будут изменены.

Встреча лидеров стран нормандской четвёрки (Россия, Германия, Франция, Украина), которая запланирована через четыре месяца, может состояться в Берлине.