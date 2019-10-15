В Офисе Президента заявляют, что отвод войск в Золотом откладывается

В Офисе Президента отмечают, что отвод сил в Золотом на Луганщине невозможен без устойчивого прекращения огня, поэтому этот вопрос отложен.

Как передает Громадское, так заявил заместитель председателя ОПУ Юрий Костюк.

«Что касается разведения, совершенно понятны опасения. Более того, я хочу сказать, что сейчас этот вопрос отложен, чтобы оно состоялось, нужны определённые условия, должно быть устойчивое прекращение огня определённое количество дней, которого не произошло», — рассказал Костюк.

Он также подчеркнул, что в Станице Луганской, где силы уже развели, есть украинская полиция и другие правоохранители, поэтому нельзя говорить, что после отвода никто не будет обеспечивать безопасность местных жителей.

Как сообщала Одесса News, Президент Владимир Зеленский 1 октября заявил, что Украина согласовала текст «формулы Штайнмайера» и договорилась о разведении сил возле Золотого и Петровского.

По словам Президента, формула предусматривает принятие в Украине временного закона об особом статусе Донбасса, который станет постоянным при условии, если ОБСЕ признает местные выборы на этих территориях демократическими.

Как заявил Зеленский, в новом законе не будет пересечена ни одна «красная линия» и «не будет никогда никакой капитуляции».

В то же время ряд украинских партий, активисты и общественные деятели выступили с резкой критикой возможности подписания «формулы Штайнмайера». Они считают, что сначала должна быть выполнена часть Минских соглашений, касающаяся безопасности, т.е. вывод войск и контроль над границей должны предшествовать выборам и обсуждению статуса Донбасса.

Акция против «формулы Штайнмайера» состоялась и в Одессе.