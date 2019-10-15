У одесского «Черноморца» новый главный тренер

Одесский футбольный клуб «Черноморец» назначил 41-летнего Остапа Маркевича на должность нового главного тренера команды.

Контракт был заключён в понедельник, 14 октября, сообщает официальный сайт «моряков».

Во вторник Маркевич будет представлен футболистам одесской команды.

Отмечается, что Остап Миронович Маркевич родился 4 апреля 1978 года. Выступал за «Карпаты-2» (Львов). Был тренером в футбольной школе Мирона Маркевича в Винниках, работал в структуре ФК «Вильяреал» (Испания). В 2016—2019 гг. тренировал «Вильяреал» (U-20), вместе с которым выиграл серебряные медали чемпионата Испании. С июня по октябрь 2019 года — главный тренер «Агробизнеса» (Волочиск). Остап Маркевич — сын экс-наставника «Металлиста», «Днепра» и сборной Украины Мирона Маркевича.

Как сообщала Одесса News, в сентябре Ангел Червенков покинул пост главного тренера одесского футбольного клуба “Черноморец” по обоюдному согласию сторон. Виталий Старовик временно исполнял обязанности главного тренера “Черноморца”.