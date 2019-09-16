ФК «Черноморец» распрощался со своим главным тренером

Ангел Червенков покинул пост главного тренера одесского футбольного клуба “Черноморец” по обоюдному согласию сторон.

Об этом сообщает официальный сайт ФК “Черноморец”.

Виталий Старовик будет временно исполнять обязанности главного тренера “Черноморца”.

“Главный тренер “Черноморца” Ангел Червенков обратился к руководству клуба с просьбой об отставке, которая сегодня была удовлетворена. Контракт между болгарским тренером и ФК “Черноморец” расторгнут по обоюдному согласию сторон. Временно исполняющим обязанности главного тренера “Черноморца” назначен Виталий Старовик”, — говорится в сообщении.

Отмечено также, что коллектив клуба «высоко ценит профессионализм, уровень эрудированности и человеческих качеств Червенкова и желает ему успехов в дальнейшей тренерской деятельности».

Кстати. На данный момент одесский футбольный клуб «Черноморец» занимает 11 место в Первой лиге чемпионата Украины.

Виталий Старовик родился 3 сентября 1978 года в Лутугино (Ворошиловградская область). Выступал в командах: «Заря» Луганск, «Динамо-3» Киев, ФК «Черкассы», «Полесье» Житомир, «Авангард» Ровеньки, «Карпаты» Львов, «Хэппи Энд» (Каменка, Молдавия), «Нистру» (Атаки, Молдавия), «Динамо» (Махачкала, Россия), «Торпедо» (Жодино, Беларусь), «Машук-КМВ» (Пятигорск, Россия), «Искра-Сталь» (Рыбница, Молдавия), «Крымтеплица» Молодёжное, «Днестр» Овидиополь, «Реал Фарм» Овидиополь. С февраля 2014 года — тренер СДЮШОР «Черноморец» (с перерывом). В 2017 году тренировал «Крымтеплицу». С 10 августа 2018 года — тренер «Черноморца» (U-21). С июля 2019-го — тренер основного состава.

Как сообщала Одесса News, Ангел Червенков работал в “Черноморце” с 13-го июня 2018 года, подписав контракт на три года.