Родители погибших в одесском лагере «Виктория» обратились к Зеленскому

Родители детей, уцелевших после пожара в одесском оздоровительно-спортивном лагере «Виктория», обнародовали совместное обращение к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором содержится просьба сделать всё для эффективного расследования и справедливого наказания виновников трагедии, которая унесла два года тому назад жизни троих детей.

Об этом говорится на странице хореографического коллектива «Адель» в Facebook.

«Недавно Вы дали распоряжение подчинённым подготовить отчёт о состоянии расследования пожара, который 15.09.2017 унёс жизни троих детей и поставил под угрозу жизни и здоровье сотни детей, которые отдыхали в коммунальном лагере «Виктория» в Одессе. Считаем, что два года — вполне достаточный срок для того, чтобы сделать выводы об эффективности расследования трагических последствий того ужасного пожара. И выводы эти совсем неутешительные», — говорится в обращении.

Вопреки огромному резонансу, акцентируют авторы, центральная власть самоустранилась от этой трагедии, отдала её на откуп местным властям и региональным правоохранительным органам, сознательно сделала её исключительно «одесской», несмотря на системность проблемы по соблюдению противопожарных правил в Украине. «Как следствие, мы в течение последних двух лет являемся свидетелями того, как Одесский горисполком, областная прокуратура, следственное управление полиции Одесской области, Киевский и Приморский районные суды Одессы каждый раз доказывают прочность своих тайных договорённостей и взаимных обязательств по решению «вопроса Виктории», — подчёркивают родители.

Авторы документа замечают, что вместо эффективного расследования причин и обстоятельств пожара и гибели детей, «обличители» действуют по следующему плану: «1) разделить производство по факту трагедии на несколько уголовных дел (не менее 7) с целью искажения общественного понимания результатов расследования/разбирательства, отказа пострадавшим детям в получении статуса потерпевших и, как следствие, устранение родителей четырёх десятков детей от контроля за ходом следствия/суда (выполнено); 2) ограничить круг причастных к преступлению рядовыми работниками и минимизировать привлечение к ответственности должностных лиц одесской мэрии (выполнено); 3) скрыть масштабные хищения и несоблюдение норм/стандартов безопасности при реконструкции/эксплуатации лагеря (выполнено)».

Кроме того, властями и работниками правоохранительных органов делается всё, чтобы «обеспечить положительную телевизионную картинку по лагерю и видимость устранения допущенных нарушений путём заселения под видом военного положения сначала военнослужащих, затем новой смены детишек, несмотря на прямую опасность их жизни, а целью является уничтожение следов преступлений руководителей городской власти (выполнено); создать условия для конфронтации между родителями погибших и пострадавших детей по делу в отношении руководства лагеря (выполнено); сделать всё для того, чтобы причины и условия трагедии нельзя было установить, а любые попытки активного исследования версий случившегося (в частности, поджога лагеря), были исключены (выполнено)».

Также родители детей хореографического коллектива «Адель» обращают внимание, что под стражей только экс-директор лагеря без перспективы реального лишения свободы немногих других обвиняемых (выполнено)».

Подытоживая, авторы документа констатируют, что «идейные вдохновители и те, кто реализовывали (реализуют) указанные пункты в жизни, могут гордиться своими «успехами».

Как сообщала Одесса News, пожар в оздоровительном лагере «Виктория» произошёл поздно вечером 15 сентября 2017 года. Погибли в огне три воспитанницы хореографического коллектива «Адель». Фигурантами производств являются экс-директор комплекса Петрос Саркисян, экс-заместитель мэра Одессы Зинаида Цвиринько, бывший руководитель и инспектор Киевского отдела ГУ ГСЧС в Одесской области и руководитель фирмы, осуществившей реконструкцию «Виктории».

22 августа Киевский райсуд Одессы рассмотрел очередное ходатайство облпрокуратуры и продлил на 60 суток содержание под стражей Саркисяна, которому следствие инкриминирует преступную халатность, приведшую к пожару и гибели детей.

Суд также решил повторно обратиться в ГПСУ с целью уточнения места нахождения художественного руководителя детского хореографического коллектива «Адель» Татьяны Егоровой, которая ранее отбыла за пределы Украины.