РФ нанесла ракетный удар по судну с пшеницей, которое шло из Украины в Египет

Российские оккупанты 12 сентября нанесли удар по судну, перевозившему в Чёрном море зерно из Украины в Египет.

Об этом в Х проинформировал Президент Украины Владимир Зеленский.

«Российская ракета против груза пшеницы для Египта. Сегодняшний удар в Чёрном море – по обычному гражданскому судну сразу после выхода из украинских территориальных вод. По предварительным данным, к счастью, обошлось без человеческих потерь», – написал Глава государства.

Зеленский отметил, что Украина является одним из ключевых глобальных доноров продовольственной безопасности.

«От нормальной и беспрепятственной работы нашего экспортного продовольственного коридора зависит внутренняя стабильность и жизнь десятков стран в разных частях света. Критической является наша поставка продовольствия в страны Африки и региона Ближнего Востока, – подчеркнул президент. – Мы будем и дальше делать всё для защиты наших портов, нашего Чёрного моря и поставки продовольствия на глобальный рынок. Это настоящий приоритет для Украины – защита жизни, и это должно быть приоритетом для каждой страны»

Зеленский добавил, что в Киеве ожидают реакции мира из-за российского удара по судну.

«Пшеница и продовольственная безопасность никогда не должны быть мишенью для ракет», – резюмировал Президент.

Одесса News информировала, что в августе 2024 года в рамках программы «Grain from Ukraine» в Мозамбик и Малави отправлено из одесских портов 23 тыс. тонн украинской кукурузы.

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