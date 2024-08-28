Из Одессы в Мозамбик и Малави ушло судно с 23 тысячами тонн украинской кукурузы

В рамках программы «Grain from Ukraine» в Мозамбик и Малави отправлено 23 тыс. тонн украинской кукурузы.

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.

«Из Украины отправлено судно, которое доставит 3 847,9 тонн кукурузы в Мозамбик, и 19 179,6 тонн в Малави. Сначала груз отправляется в Мозамбик морем, а уже потом будет транспортирован в Малави по суше», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по прибытии кукуруза вместе с другими продуктами будет использована Всемирной продовольственной программой для раздачи социально уязвимым категориям местного населения.

Украинская кукуруза позволит поддержать едой около 200 тыс. человек в Мозамбике и 900 тыс. в Малави в течение 3 месяцев.

«Эта отправка стала возможной благодаря щедрым донорским вкладам Швеции, Нидерландов, Франции, Южной Кореи и Португалии», — отметили в отраслевом ведомстве.

Как сообщала Одесса News, в рамках инициативы «Grain from Ukraine» было отправлено 11 судов из более 200 тыс. тонн аграрной продукции в Сомали, Эфиопию, Кению, Йемен, Нигерию, Судан, Палестину, Малави, Мозамбик и другие. В начале июня 2024 года Украина в рамках гуманитарной продовольственной инициативы доставила 2453,26 тонн масла для 5-х государств Африки — Демократической Республики Конго, Мозамбика, Джибути, Мавритании, Палестины. Кроме того, в июле для Палестины поставлено 1000 тонн муки.

Фото: Минагро

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