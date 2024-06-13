Из портов Большой Одессы выйдут суда с подсолнечным маслом для 5 стран мира

Украина в рамках инициативы Grain from Ukraine («Зерно из Украины») впервые отправляет подсолнечное масло – 2453,26 тонны для Демократической Республики Конго, Мозамбика, Джибути, Мавритании и Палестины.

Об этом 12 июня проинформировал пресс-центр Минагрополитики в Facebook.

Отмечается, что отправка гуманитарного груза осуществляется совместно со Всемирной продовольственной программой ООН.

«Мы поставляем не только зерно, но и кукурузу, горох, а теперь уже подсолнечное масло. Это масло будет отправлено контейнерами из портов Большой Одессы», – рассказал замглавы Минагрополитики Маркиян Дмитрасевич.

В рамках Grain from Ukraine отправлено более 200 тыс. тонн аграрной продукции, подчеркнула врио директора Всемирной продовольственной программы ООН в Украине Марианна Уорд.

К инициативе присоединилось много стран-доноров, в частности: Австрия, Бельгия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Исландия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Швеция и Люксембург.

Одесса News информировала, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил об инициативе Grain from Ukraine во время выступления на саммите G20 15 ноября 2022 года. Суть программы – прямая закупка странами – участниками проекта агропродукции у украинских производителей и передача её странам, оказавшимся на грани голода.

Инициативу организовали совместно государственные структуры, неправительственные организации и частные компании. Программу поддерживает международная координационная группа по предотвращению голода.

Всего в рамках Grain from Ukraine было отправлено 10 судов с более 200 тыс. тонн аграрной продукции в Сомали, Эфиопию, Кению, Йемен, Нигерию, Судан, Палестину.

Фото: Минагро/Facebook

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