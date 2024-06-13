Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию, которая не хочет приехать на саммит мира

12 июня Президент Украины совершил поездку в Саудовскую Аравию, визит в которую предполагался ранее, но был отменён на фоне отказа руководства этой страны принимать участие в Глобальном саммите мира по Украине, который пройдёт 15-16 июня в Швейцарии.

Однако, как сообщает официальный сайт Президента Украины, Владимир Зеленский встретился с Наследным принцем, Премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом аль Саудом.

Владимир Зеленский поблагодарил за поддержку со стороны Саудовской Аравии и стремление Его Королевского Высочества помочь в восстановлении мира.

«В ходе встречи обсудили двусторонние отношения между странами, отметили прогресс в выполнении предварительных договорённостей и сотрудничество команд. Отдельное внимание было уделено подготовке к Глобальному саммиту мира, ожидаемым результатам, их реализации и приближению справедливого мира для Украины», — говорится в официальном сообщении.

Одесса News информировала, что предыдущий визит Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию был 27 февраля 2024 года.

Фото: ОПУ

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