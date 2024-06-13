Кто в Одессе 13 июня останется без света

По приказу НЭК «Укрэнерго», 13 июня с 20:00 до 22:00 будут действовать стабилизационные отключения света.

Об этом сообщила в Facebook ДТЭК «Одесские электросети».

Проверить информацию об электроснабжении и ознакомиться с графиком отключений можно здесь.

Кроме того, часть одесситов будет отключена от энергоснабжения по причине проведения аварийных работ, — сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Аварийные работы запланированы, в частности, Центральными РЭС по таким адресам: бульвар Французский, 54/15, 54/15а. Работы продлятся до 19.00.

Северные РЭС: Бадаева, 4, Винниченко, 5 — 31, Праведников мира, 21, 23, 50/корп.1, 52, Шполянская (Никитина), 1 — 11, Салтыкова-Щедрина, 1, Гордиенко, 11 — 32а, Мазепы, 9, Матюшенко, 3 — 22, Хорошенко, 7б, 9, 11, 13 — 16, 18, 20 — 24 а,б, Училищная, 2, 4, 6, пл. Молодёжи, 2, 6, 12, 12а, 14, 16, 3 — 15б (нечётные), 19, 21, Дальневосточная, 39 — 60а,б, Крылова, 20 — 52, 52а, Котлеевская (Ломоносова), 5 Мациевской, 41 — 60, 60а, Слободская, 30, 30а, 43 — 68, 33, 36, Академика Воробьёва, 34 — 48а (парные), Гарина, 24, Грина, 26 — 41а, 41б, 2 Нерубайская, 29 – 42а, 33, Ветрогонова, 32 – 44, пер. 2-й Полевой, 5, Левадная, 11. Работы до 18.00.

Одесса News информировала, что Кабинет Министров Украины на заседании 31 мая 2024 года поднял c 1 июня тариф на электроэнергию для населения до 4,32 грн/кВт-час без дифференцированности по уровню потребления.

Ситуация в энергосистеме после обстрелов России остаётся крайне тяжёлой.

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