Кому в Одессе отключат свет 20 января

20 января в связи с проведением аварийных и запланированных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.
Об этом сообщили в АО «ДТЭК Одесские электросети».
Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:
|Адреса отключения
|Время
откл.
|Время
вкл.
|1-й Февральский: 1, 3, 5, 7
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
20 янв.
|17:00
20 янв.
|1-й Флотский: 5, 7, 7а
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
20 янв.
|17:00
20 янв.
|1-й Чапаевский: 7, 13а
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
20 янв.
|17:00
20 янв.
|2-й Февральский: 1, 1А, 5, 7, 7а
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
20 янв.
|17:00
20 янв.
|2-й Флотский: 3, 4, 8
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
20 янв.
|17:00
20 янв.
|2-й Чапаевский: 1, 3, 6, 7
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
20 янв.
|17:00
20 янв.
|3-й Флотский: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
20 янв.
|17:00
20 янв.
|3-й Чапаевский: 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 16в, 17, 17б, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
20 янв.
|17:00
20 янв.
|4-й Флотский: 1
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
20 янв.
|17:00
20 янв.
|5-й Чапаевский: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
20 янв.
|17:00
20 янв.
|6-й Чапаевский: 2, 6, 8, 8а, 10
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
20 янв.
|17:00
20 янв.
|6-й Черноморский: 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 10
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
20 янв.
|17:00
20 янв.
|8 Марта: 1, 2, 4, 6, 7_1, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21_2, 21А, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37_1, 37_2, 37А, 37Б, 37В, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 45, 45А, 47, 47А, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
20 янв.
|17:00
20 янв.
|8 Марта 1-я Линия: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
20 янв.
|17:00
20 янв.
|8 Марта 2-я Линия: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
20 янв.
|17:00
20 янв.
|8 Марта 3-я Линия: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
20 янв.
|17:00
20 янв.
|8 Марта 4-я Линия: 1, 1а, 2, 2а, 2А1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
20 янв.
|17:00
20 янв.
|8 Марта 5-я Линия: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
20 янв.
|17:00
20 янв.
|8 Марта пер. 1-й: 3, 4, 5, 5А, 6, 8, 10
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
20 янв.
|17:00
20 янв.
|8 Марта пер. 2-й: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8А
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
20 янв.
|17:00
20 янв.
|8 Марта пер. 3-й: 4, 5, 6, 8, 10
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
20 янв.
|17:00
20 янв.
|8 Марта пер. 4-й: 2, 4, 6, 8, 10
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
20 янв.
|17:00
20 янв.
|8 Марта пер. 5-й: 4, 6, 8, 9
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
20 янв.
|17:00
20 янв.
|8 Марта пер. 6-й: 4, 8, 9, 10, 11
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
20 янв.
|17:00
20 янв.
|8 Марта пер. 7-й: 5, 6, 7, 8, 9
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
20 янв.
|17:00
20 янв.
|8 Марта пер. 8-й: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
20 янв.
|17:00
20 янв.
|8 Марта пер. 9-й: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 17, 47, 47_1
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
20 янв.
|17:00
20 янв.
|8 Марта спуск: 1, 2, 3, 4, 4а, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 11
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
20 янв.
|17:00
20 янв.
|8-й Чапаевский: 2, 2а, 4, 5, 6, 7, 7б, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
20 янв.
|17:00
20 янв.
|9-й Чапаевский: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 10, 12
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
20 янв.
|17:00
20 янв.
|Аграрная: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
20 янв.
|17:00
20 янв.
|Балтская дорога: 43, 45, 47, 59, 60, 62, 62_1, 64, 64А, 66, 67, 68, 70, 75б, 82, 82а, 84, 84а
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
20 янв.
|17:00
20 янв.
|Балтская дорога: 37, 46, 58А, 60, 62, 67
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
20 янв.
|17:00
20 янв.
|Баркасный пер.: 1, 1а, 2, 4
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
20 янв.
|17:00
20 янв.
|Бородинская улица: 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 44А, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 53а, 53Г, 55, 57, 59, 59А, 61, 63, 65, 67, 69, 73, 75, 77, 79, 79А, 79Д
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
20 янв.
|17:00
20 янв.
|Бородинская ул.: 2, 4-А, 4, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 10А, 11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 16, 17, 17А, 18, 18-А, 19, 19/1, 20, 21, 22, 22-А, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
20 янв.
|17:00
20 янв.
|Главная: 1а, 1б, 1, 2, 3а, 3, 4, 5_5а, 7, 7а, 8, 9а, 11, 13, 13а, 14А, 15, 17, 17а, 18, 18а, 18б, 19, 20, 21, 22А, 22Б, 22В, 22Г, 22Д, 22Е, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 31, 33
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
20 янв.
|17:00
20 янв.
|Гагарина пер.: 20, 21, 23, 25
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
20 янв.
|17:00
20 янв.
|Горизонтальная: 36, 38, 39, 40, 40а, 41, 41А, 42, 42А, 43, 43А, 44, 45, 45А, 46, 47, 52, 54, 56, 56а, 60
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
20 янв.
|17:00
20 янв.
|Звонкая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26а, 28, 28А, 30, 32
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
20 янв.
|17:00
20 янв.
|Жевахова: 19, 92, 94
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
20 янв.
|17:00
20 янв.
|Жевахова гора: 17
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
20 янв.
|17:00
20 янв.
|Закарпатская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 27А, 28, 29_1, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
20 янв.
|17:00
20 янв.
|Кавказская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 41
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
20 янв.
|17:00
20 янв.
|Кавказский пер.: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
20 янв.
|17:00
20 янв.
|Карьерная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15Б, 16, 16а, 17, 17А, 18, 21, 22, 24
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
20 янв.
|17:00
20 янв.
|Леонова улица: 57
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
20 янв.
|17:00
20 янв.
|Февральская: 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20_6, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 33б, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 42Б, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 55а, 56, 57, 58, 59
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
20 янв.
|17:00
20 янв.
|Магистральная ул.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 6В, 7, 8А, 9, 10, 11, 12, 12-А, 12б, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 18-А, 19, 19А, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28-А, 29, 30, 31, 31\4, 31А, 31а7, 31Б, 31В, 31В/1, 31в/2, 31г, 31д, 31Е, 31з, 31К, 31Л, 31Н, 33, 33 б, 33/2, 33а, 33а4, 33б, 34, 35, 35/2, 35а, 36, 37, 37А, 38, 39А, 40, 42, 42а, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
20 янв.
|17:00
20 янв.
|Магистральная улица: 56, 58, 58а
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
20 янв.
|17:00
20 янв.
|Николая Аркаса ул.: 37а, 37Б, 41, 43, 43\2, 45, 58, 58А, 60, 60а, 62, 64, 64А, 66, 68, 70а, 72, 74
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
20 янв.
|17:00
20 янв.
|Мичурина: 21, 21а, 23, 25а, 25б, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 43
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
20 янв.
|17:00
20 янв.
|Навигационный пер.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
20 янв.
|17:00
20 янв.
|Нескучная улица: 28, 52, 52А, 52А14, 57, 59, 61
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
20 янв.
|17:00
20 янв.
|Патриотическая ул.: 25, 25а, 27, 27а, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 41А, 42, 43, 43А, 44, 46, 46а, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 62, 64/66, 66, 68, 70, 72, 74, 76
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
20 янв.
|17:00
20 янв.
|Посевная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 21б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 56
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
20 янв.
|17:00
20 янв.
|Прокатная: 1а, 1б, 1в, 1, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 8, 10, 12
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
20 янв.
|17:00
20 янв.
|Сосюры: 1, 1а, 55, 57, 59, 59А, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66А, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 74А, 75, 76, 76а, 78, 80, 82
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
20 янв.
|17:00
20 янв.
|Тенистая: 9/12
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
20 янв.
|17:00
20 янв.
|Ученическая улица: 57, 59, 61
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
20 янв.
|17:00
20 янв.
|Флотская: 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 27а, 29, 29а
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
20 янв.
|17:00
20 янв.
|Холмистая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
20 янв.
|17:00
20 янв.
|Хуторская: 95Е
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
20 янв.
|17:00
20 янв.
|Чапаева: 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 32б, 34, 36, 38, 40, 42
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
20 янв.
|17:00
20 янв.
|пл. Мичурина: 2, 3, 3а, 4, 6, 7, 8, 14, 14_1, 14а, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
20 янв.
|17:00
20 янв.
|пер.Асеева (7-й Чапаевский): 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35/1, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57а
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
20 янв.
|17:00
20 янв.