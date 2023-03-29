В Одессе продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды

По данным коммунальных служб Одессы 28 марта сильный ветер повалил и повредил 104 дерева на территории города.

Об этом сообщается в Telegram «Одесса.Официально».

Отмечается, что в настоящее время специалисты КП «Горзелентрест» убрали около половины из них.

«Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются», — говорится в сообщении.

28 марта энергетики ДТЭК «Одесские электросети» вернули свет в 30 населённых пунктах Одесской области, обесточенных из-за непогоды, отремонтировали 137 трансформаторных подстанций и 9 воздушных линий.

По информации ДТЭК, состоянием на 21.00 вторника, без электроэнергии оставались ещё 16 населённых пунктов. 79 аварийных бригад работали всю ночь, чтобы поскорее вернуть свет.

Фото: Одесса.Официально/Telegram

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