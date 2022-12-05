В связи с ухудшением погодных условий в Одессе на улицах начала работу спецтехника

В связи с ухудшением погодных условий и для стабилизации состояния автомобильных дорог на улицах Одессы 5 декабря начала работу спецтехника КП «Городские дороги».

Об этом сообщает Департамент городского хозяйства Одесского горсовета.

Отмечается, что первый небольшой снег и понижение температуры привели к образованию наста (ледяной корки) на дорогах города. Для предотвращения возможных аварийных ситуаций на скользких дорогах специалисты Коммунального предприятия «Городские дороги» вывели на улицы Одессы спецтехнику в количестве 24 единиц», — говорится в сообщении.

Утром было использовано 70 тонн смеси и 20 тонн соли. Вместе с этим производится обработка территории, прилегающей к остановочным комплексам. В этих работах задействовано 8 бригад коммунального предприятия.

Как сообщала Одесса News, к побережью Одесской области штормом в очередной раз вынесло якорную мину. Благодаря своевременному выявлению опасности и оперативному привлечению специалистов сил обороны снаряд был 4 декабря контролированно уничтожен.

Фото: «Одесса»

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