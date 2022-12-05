В Одесской области обезвредили якорную мину, которую штормом вынесло на берег

В Одесской области контролированно уничтожена якорная мина.

Об этом сообщил пресс-центр оперативного командования «Юг» в Facebook 4 декабря.

«К побережью Одесской области штормом в очередной раз вынесло якорную мину. Благодаря своевременному выявлению опасности и оперативному привлечению специалистов сил обороны снаряд был контролированно уничтожен», – сообщили в пресс-центре.

В ОК «Юг» напомнили об опасности нахождения на побережье, так как в штормовую погоду туда может выносить подобные морские «сюрпризы».

Как сообщала Одесса News, пляжи в Одессе и Одесской области в этом году посещать запрещено, о чём неоднократно предупреждали в Одесской облвоенадминистрации. К побережью прибивает якорные мины, установленные российскими оккупантами в море. Кроме того, пляжи минировали украинские военные для защиты от морского десанта оккупантов, сообщали в ВМС ВСУ.

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