Спецназовцы Главного управления разведки десантировались на Крымском полуострове

Спецназовцы Главного управления разведки Минобороны Украины десантировались на территории Крымского полуострова.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР в Facebook 4 октября.

Спецназовцы «Стугны» и «Братства» в составе спецподразделения Тимура ГУР МО нанесли огневое поражение московским оккупантам, говорится в сообщении.

«Крым будет украинским!» – отметили в ГУР.

Разведка опубликовала фото с дрона, на котором видно, как бойцы высаживаются с лодок на берег. На следующих кадрах они стоят на берегу моря, держа в руках флаг ГУР МО Украины.

«ГУР МО осуществило очередную высадку в Крым. Крым будет украинским или безлюдным!» – говорит боец на видео.

Для справки. Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного «референдума» 16 марта 2014 года. «Присоединение» полуострова к РФ не признают Украина и большинство других стран.

Украинские власти неоднократно заявляли, что настроены на деоккупацию всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в частности, Крыма. Весной и летом 2023 года на полуострове регулярно звучали взрывы.

Ночью 24 августа Главное управление разведки Министерства обороны Украины при поддержке Военно-морских сил ВСУ провело успешную операцию во временно оккупированном Россией Крыму.

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