«Мама, я в Украине!»: из плена вернулся житель Вилково, защищавший Змеиный

В 50-м обмене пленных 31 января в Украину вернулся пограничник из города Вилково Одесской области, штаб-сержант Олег Чернышов.

Об этом в Facebook сообщили в группе «Защитники Змеиного».

«В очередном обмене пленных военнослужащих, который состоялся 31 января, в Украину вернулся пограничник из города Вилково, штаб-сержант, 35-летний Олег Чернышов», — говорится в сообщении.

По информации издания Бессарабия.UA, Олег Чернышов подписал свой первый контракт на работу в пограничной службе в 2013 году, в 2014 году он защищал границы Украины на востоке. Когда началось полномасштабное вторжение, защитник проходил службу на Змеином уже по третьему контракту. Вместе с побратимами он до последнего держал оборону острова.

Олег Чернышов находился в плену более 700 дней, дома защитника ждали мать, жена и маленькая дочь. Женщины всё время боролись за возвращение Олега домой и участвовали в акциях в поддержку пленных.

Одесса News информировала, что среди защитников, которых Украина вернула домой во время обмена 31 января, 8 пограничников из Одесской области.

Фото: Одесская ОГА/Telegram

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