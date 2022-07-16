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Канада выпустила почтовую марку в поддержку Украины

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Почта Канады создала специальную марку, средства от продаж которой будут направлены на гуманитарную помощь Украине.

Об этом заявила Укрпочта в Теlegram.

«Почта Канады выпустила благотворительную марку в поддержку Украины. Каждый, кто приобретёт её, автоматически пожертвует средства для украинцев”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что 1$ с каждого проданного листа будет направлен в Canada-Ukraine Foundation, где активно помогают Украине с первых дней полномасштабной войны. Лист состоит из 10 марок с изображением подсолнухов.

Как сообщала Одесса News, в мае 2022 года Польский национальный почтовый оператор Poczta Polska выпустил почтовую марку с изображением Президента Украины Владимира Зеленского.

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