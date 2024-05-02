Ермак о ракетном ударе по Одессе: Со стороны России – это война с гражданскими

Агрессия российских оккупантов прежде всего направлена на мирных жителей Украины.

Об этом, комментируя ракетный удар РФ по Одессе, 2 мая в Telegram заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

«Когда мы говорим о войне с РФ, необходимо всегда показывать её лицо. Одесса. Со стороны России – это война с гражданскими. Страна, которая пробила дно в своей ничтожности», – подчеркнул глава ОП.

Одесса News информировала, что под процессуальным руководством прокуроров Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения Россией законов и обычаев войны — обстрелу вечером 1 мая Одессы баллистическими ракетами.

В Одессе 2 мая объявлено Днём траура по жертвам российского ракетного удара в ночь на 1 мая, в результате которого погибли трое и ранены трое одесситов.

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