Одесская прокуратура расследует очередное военное преступление России в Одессе

Под процессуальным руководством прокуроров Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

По данным следствия, 1 мая около 22:00 вооружённые силы России нанесли ракетные удары по гражданской инфраструктуре Одессы. В результате атаки пострадали 14 местных жителей, один мужчина в состоянии средней тяжести госпитализирован.

«Повреждены административное здание и складские помещения почты. Взрывной волной выбиты окна в близлежащих домах», — говорится в сообщении.

Осмотр продолжается, устанавливается полный перечень разрушений и повреждений. На местах событий прокуроры в содействии с другими правоохранителями документируют последствия вооруженной агрессии России.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры, ООГА

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