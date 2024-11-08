В Одессе развёрнуты оперативные штабы по оказанию помощи пострадавшим от обстрела

В Одессе на местах ликвидации последствий вражеской атаки, которой подвергся города в ночь на 8 ноября, развёрнуты городские оперативные штабы.

По предварительным данным, повреждены 14 частных домов в Пересыпском районе и около 15 жилых домов в Хаджибейском, — сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Отмечается, что с утра в Пересыпском районе Одессы неподалёку от лицея №125, а в Хаджибейском районе на углу улиц Луговая и Иоганна Гена открылись оперативные штабы, в которых сотрудники районных администраций вместе с другими коммунальными службами на месте принимают заявления на оформление материальной помощи, предоставляют консультации по пакету документов, который необходимо собрать для оформления помощи.

Штабы будут работать сегодня, после чего жители повреждённых домов могут обращаться за помощью и консультацией в Пересыпскую районную администрацию по адресу: проспект Князя Владимира Великого (просп. Добровольского),106, с 08:00 до 17:00. Тел. (048) 750-24-21 и в Хаджибейскую райадминистрацию по адресу: ул. Е. Танцуры (ул. Генерала Петрова), 22, с 08:30 до 17:00 (в рабочие дни), тел. (048) 734-95-28, (048) 734-95-29.

К работе городских оперативных штабов присоединились благотворительные и общественные организации: Красный Крест, «Десятое апреля» при поддержке УВКБ ООН, «Ветры перемен», «Утро Возрождения».

«Вторые сутки подряд мы работаем с нашими партнёрами бок о бок. Жителям предоставляются плёнка и брезент для закрытия оконных и дверных проёмов, фанера, а также тёплые одеяла, матрасы, полотенца, посуда и другое необходимое. Организовано горячее питание и напитки», – отметила советник Одесского городского головы Вероника Этнарович.

В школе №125 Одессы, где сейчас учатся около 500 учеников и 60 детей посещают детский сад в том же здании, получили значительные повреждения в результате ударной волны во время атаки: полностью выбито 120 окон (700 м²) в 30 кабинетах, повреждено 30 дверей, частично пострадали системы отопления и электросети. В 30 кабинетах повреждён потолок, а также фактически уничтожены 100 парт и 200 стульев. Пострадавших нет.

«В настоящее время проводятся работы по восстановлению отопления. Детский сад приступит к работе с понедельника, 11 ноября. Школьники в течение недели будут учиться дистанционно, а уже с 18 ноября они вернутся к обучению в две смены в кабинетах части школы, которая получила меньшие повреждения. Восстановление наиболее повреждённой части здания планируется завершить в ноябре-январе» — отметила директор городского департамента образования и науки Елена Буйневич.

ОО «Десятое апреля» при поддержке УВКБ ООН передало 15 наборов для закрытия окон лицея.

Одесса News сообщала, что в ночь 8 ноября враг атаковал дронами Одессу и Одесский район, значительно повреждена одна из старейших школ Одессы — лицей №125. Выбиты стёкла в окнах, уничтожены мебель и двери, повреждена крыша и система отопления. Также из-за повреждений осколками в Одессе произошла разгерметизация и возгорание двух газовых труб. Один человек погиб, 9 пострадавших.

Фото: «Одесса. Официально»/Telegram

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