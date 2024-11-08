В Одессу прибыл премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

8 ноября Одессу посетил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, где проводится региональное заседание правительства Украины.

Об этом сообщил в Telegram Глава правительства.

«В Одессе проводим седьмое региональное заседание правительства Украины за последние месяцы. Сегодня во исполнение поручения Президента Украины принимаем важное решение в поддержку наших педагогов. С 1 января 2025 года вводим ежемесячную «учительскую доплату» к заработной плате учителей в размере 1000 гривен «на руки», — написал Денис Шмыгаль.

Премьер-министр также отметил, что с 1 сентября 2025 года эта выплата будет увеличена до 2000 грн «на руки» каждому учителю.

«Это решение является частью нашей поддержки тем, кто сегодня учит и воспитывает молодёжь, которая будет строить будущее Украины. Благодарны украинским педагогам и учителям за вашу самоотверженную работу. Благодаря вам, даже вопреки войне, сотни тысяч детей могут продолжить обучение и получить качественное образование», — написал Шмыгаль.

Премьер-министр сегодня в Одесской области ознакомился с работой энергетических объектов, заслушал информацию об обустройстве третьего уровня инженерной защиты и потребности в финансировании.

«Скоординировали сроки реализации проекта. Также посетили объект теплогенерации, обсудили вопросы его модернизации и работы этой зимой. На восстановление и защиту энергосистемы правительство в этом году выделило миллиарды гривен. Должны пройти эту зиму уверенно и стабильно. Для этого необходима слаженность между правительством и местными властями. Перед всеми руководителями ОВА определены чёткие задачи и ответственные за их выполнение», — проинформировал Шмыгаль.

Также вместе с председателем Одесской облгосадминистрации Олегом Кипером Шмыгаль посетил лицей №125, который ночью пострадал от вражеской дроновой атаки, «чтобы скоординировать работу по ликвидации последствий атаки».

«Отработала следственно-оперативная группа, развёрнута палатка. Также на месте работают работники заведения, родители и неравнодушные граждане, работники жилищно-коммунальных служб, благотворительные организации. Правительство особое внимание уделяет вопросу обустройства школьных укрытий. На эти мероприятия Одесской области было выделено более 500 млн грн. Несмотря на постоянные атаки врага, наши дети должны иметь доступ к качественному образованию, учиться очно, но одновременно быть защищёнными от потенциальных рисков», — написал Денис Шмыгаль.

Одесса News сообщала, что в ночь 8 ноября враг атаковал дронами Одессу и Одесский район, значительно повреждена одна из старейших школ Одессы — лицей №125. Выбиты стёкла в окнах, уничтожены мебель и двери, повреждена крыша и система отопления. Также из-за повреждений осколками в Одессе произошла разгерметизация и возгорание двух газовых труб. Один человек погиб, 9 пострадавших.

Фото: Денис Шмыгаль/Telegram

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