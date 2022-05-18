9 миллиардов евро выделила Украине Еврокомисия, Шмыгаль сказал «спасибо»

18 мая Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК предложила план помощи Украине и её послевоенного восстановления, предусматривающий долгосрочные реформы и инвестиции, а также немедленную краткосрочную макрофинансовую помощь в объёме 9 миллиардов евро в 2022 году.

По её словам, ЕС несёт ответственность и заинтересован в том, чтобы возглавить «масштабные усилия» по восстановлению Украины. В то же время «принципы реконструкции должны совмещать инвестиции с реформами», считает глава Еврокомиссии.

«Это должен быть рассчитанный на будущее план, полностью отражающий потребности, определённые Украиной. План будет касаться ключевых реформ в таких сферах, как борьба с коррупцией, административная состоятельность, верховенство права и независимость судебной власти. И это должно быть прочно закреплено в зелёном и цифровом переходе и фундаментальных европейских ценностях», – сказала фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что ЕС предлагает платформу реконструкции как часть этого плана, который возглавляют Украина и Еврокомиссия и объединяет страны – члены ЕС, других двусторонних или международных доноров, международные финансовые учреждения и других единомышленников.

«Целью этой платформы будет согласование направления движения и обеспечение максимальной синергии всех усилий. Эти инвестиции помогут Украине выйти сильнее и устойчивее после опустошения, вызванного путинскими солдатами», – резюмировала фон дер Ляйен.

Премьер-министр Денис Шмыгаль выразил благодарность Европейской комиссии за выделение 9 млрд евро макрофинансовой помощи Украине, о чём он написал в Теlegram.

«Европейская комиссия утвердила План восстановления Украины! Уже сейчас предлагается предоставить Украине 9 млрд евро макрофинансовой помощи. Это станет очень существенной помощью для нашего государства. В условиях, когда Россия хочет затянуть войну, наши европейские союзники демонстрируют, что мы точно не останемся один на один с агрессором», — отметил Шмыгаль.

Однако, по его словам, главное не деньги, а это официально оформленный месседж, что ЕС станет ключевым игроком в будущем восстановлении Украины.

«Мы вместе будем не просто восстанавливать то, что разрушили россияне, а будем строить Новую Украину. По новым европейским правилам», — подчеркнул он.

«Европейский Союз будет опираться на план, который разрабатывает наш Нацсовет по вопросам послевоенного восстановления. Украина будет «владельцем» процесса, но для максимальной прозрачности и эффективности мы привлечём наших европейских партнёров», — подчеркнул Шмыгаль.

Совместный план будет опираться на 4 «столпа»: восстановление всей инфраструктуры по новейшим стандартам и европейской политике, модернизация украинского государства и наших институтов, максимальная интеграция Украины с ЕС во всех сферах и направлениях, экономическая трансформация, в том числе новые возможности для украинского бизнеса, подчеркнул он.

«Мы благодарны Еврокомиссии за принятие этого документа, демонстрирующего чрезвычайный уровень солидарности с нашей страной. Мы уверены в победе и так же уверены, что отстроим нашу прекрасную Украину, которая будет сильным и равноправным членом Европейского Союза!» — подчеркнул Шмыгаль.

Как сообщала Одесса News, Президент США Джо Байден утвердил Закон о ленд-лизе и защите демократии в Украине, который позволит задействовать программу ускоренной помощи нашей стране.

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