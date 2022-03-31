Одесская область присоединилась к Всеукраинскому проекту «Соседи», в рамках которого области-партнёры или города-партнёры помогают формировать друг для друга продовольственную часть.

Об этом сообщает Одесская областная военная администрация в Facebook.

«Только сегодня Гуманитарным штабом Одесской области собрана и направлена ​​тысяча комплектов гуманитарной помощи нашим соседям в Николаевскую область. В комплекте все необходимые продукты: консервы, молоко длительного хранения, макароны, солнечное масло, печенье, чай, сахар, крупа, мука. Все продукты питания направлены в расчёте на месяц потребления для каждого лица соседней области», — говорится в сообщении.

Первая партия помощи от одесситов уже в пути, а мы – готовим следующую, — резюмируется в сообщении.

Как сообщала Одесса News, 17 марта в Одессе сформировали и отправили партию гуманитарной помощи в Киев — 20 тонн продовольствия.

Фото: ООВА/Facebook

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod