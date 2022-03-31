В Лондоне на аукционе в поддержку «Охматдета» продали картину Бенкси

В Лондоне на благотворительном аукционе в поддержку детской больницы «Охматдет» продали уникальную антивоенную картину Бенкси Вanksy’s CND Soldiers, unsigned за 81 тысячу фунтов стерлингов (более 106 тысяч долларов).

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на BBC.

Отмечается, что на аукцион картину Бэнкси выставили анонимно. На ней изображены два солдата: один держит автомат, второй — кисть, которой рисует международный символ мира.

Картину продали через интернет-аукцион на сайте MyArtBroker.com.

Все собранные деньги будут переданы детской больнице «Охматдет» в Киеве, где лечат раненых детей, пострадавших в результате российской агрессии.

Как сообщала Одесса News, а 2020 году на аукционе Sotheby’s в Лондоне продали картину «Покажите мне Моне» британского уличного художника Бэнкси за 7,6 млн фунтов стерлингов (9,8 млн долларов США).

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