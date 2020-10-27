Аукцион Sotheby’s продал картину британского уличного художника за $10 млн

На аукционе Sotheby’s в Лондоне продали картину британского уличного художника Бэнкси за 7,6 млн фунтов стерлингов (9,8 млн долларов США).

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на AP.

Картина под названием «Покажите мне Моне» (один из основателей импрессионизма французский художник Клод Моне — ред.) заняла второе место в рейтинге самых дорогих проданных картин, написанных британским художником.

Сама картина появилась в 2005 году. Бэнкси дописал заброшенные тележки для покупок в супермаркетах и ​​оранжевый дорожный конус на картину Клода Моне с изображением моста над водяными лилиями в его саду в Живерни.

Эксперты считали, что картину продадут на аукционе примерно за 5 млн фунтов стерлингов.

Как сообщала Одесса News, сотрудники Национального научно-исследовательского реставрационного центра, где хранится полотно Микеланджело Меризи да Караваджо «Поцелуй Иуды» из Одесского музея западного и восточного искусства, уже третий год реставрируют её. Полотно в 2008 году было похищено, в 2010-м найдено полицией в Берлине и возвращено Украине.