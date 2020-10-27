Из зала суда: жульё ответит за обещанное жильё на ул Жаботинского в Одессе

Прокуратура Одесской области совместно с другими правоохранительными органами продолжает работать над привлечением к ответственности всех лиц, причастных к махинациям со средствами инвесторов многоэтажки по ул. Жаботинского в Одессе.

Свою принципиальную позицию по этим махинациям прокуроры продемонстрировали в суде, который принял решение об аресте одного из председателей кооператива «Набережный Квартал — Жаботинского», подозреваемого в завладении почти 125 млн грн средств вкладчиков.

По сообщению пресс-службы прокуратуры Одесской области, застройщики в 2016-2017 годах собирали средства от членов кооператива на строительство секции высотки по ул. Жаботинского, несмотря на запрет этого строительства и аннулирование ГАСК Украины разрешение на выполнение работ.

В дальнейшем, председатель кооператива совместно с другими должностными лицами кооператива и предприятий-контрагентов, используя электронные ключи с электронными цифровыми подписями, выданными банковскими учреждениями на его имя, перечислил средства вкладчиков ОК «Набережный Квартал — Жаботинского» на счета фиктивных предприятий, тогда как фактически строительство не осуществлялось и до настоящего времени не осуществлено.

В результате таких преступных действий пострадали более 300 семей вкладчиков.

За это преступление Законом предусмотрено до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.