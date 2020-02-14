Прокуратура предупредила строительство «проблемной» многоэтажки в Одессе

Прокуратура Одесской области выявила факт выдачи управлением ГАСК Одесского городского совета одному из предприятий Одессы разрешения на строительство многоквартирного жилого дома в Приморском районе города, несмотря на несогласованность проектной, разрешительной и градостроительной документации.

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Так, коммерсанты планировали на земельном участке в 820 кв. метров построить дом с подземным паркингом, что по проекту должно было разместиться на площади 725 кв. м.

Благодаря установленным прокурорами данным, Департамент ГАСК в Одесской области вынужден был отменить разрешение на выполнение строительных работ. Сведения о таком разрешении удалено из Реестра разрешительных документов.

Вследствие согласованных действий прокуратуры и органов строительного контроля предупреждено присвоение средств потенциальных инвесторов.

Как сообщала Одесса News, днями работники Киевского отдела полиции под процессуальным руководством Одесской местной прокуратуры №1 задержали одного члена преступной группы, когда тот пытался с помощью поддельных документов продать квартиру одесситки за сумму более 300 тысяч гривен.