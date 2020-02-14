Педиатр Комаровский: «На месте президента я бы ушёл»

Известный педиатр Евгений Комаровский, который во время президентских выборов поддерживал Владимира Зеленского, раскритиковал его деятельность на посту главы государства.

Своё разочарование врач выразил в своей публикации на сайте Гордон.ua.

Он рассказал, что после выборов получал десятки писем из Польши, Испании, Германии и Канады, в которых граждане Украины спрашивали, неужели у них «появился шанс вернуться на родину». Но потом таких писем не стало.

«Я после победы Владимира Александровича получил несколько десятков писем – из Польши, из Испании, из Германии, из Канады – примерно с одними и теми же словами: «Доктор, неужели это правда? Неужели у нас появился шанс вернуться на родину?» Причём у меня даже возникла на каком-то этапе мысль, что это не от чистого сердца, а кем-то инспирированная акция. Всё. Ничего подобного я больше не получаю… Я хочу получать эти письма каждый день, чтобы говорили: «Ну класс! Мы уже чемоданы пакуем». Это первое. И я надеюсь, что Владимир Александрович тоже это услышит. Второе – это когда мне мой близкий друг говорит: «У меня гостевой дом открыт абсолютно легально, я за него плачу налоги, но я заканчиваю, все. Я ухожу в тень. Потому что так дальше нельзя. Я просто не тяну. И мне проще его закрыть».



Известный педиатр раскритиковал желание Зеленского нравиться всем.

«Мне кажется, что нашу страну победил Facebook. Потому что Facebook – это какая-то чёрная дыра, клоака ненависти, куда всё время вбрасываются зёрна. И эта клоака зловонная инфицирует Владимира Александровича. Он, наверное, очень много туда смотрит. Могу ему сказать следующее. Если я с пациентом не схожусь во взглядах на лечение – значит, он не мой пациент. Он идёт к другому доктору. Если 75% населения страны хотят, чтобы их лечили вот так, а остальные – вот так, то лечи так, как хотят. Впечатление такое, что Владимир Александрович хочет быть хорошим для всех. Это абсолютно естественно для человека, который всю свою жизнь действительно дарил радость, улыбки, кайф миллионам людей: и белым, и чёрным, и синим, и оранжевым – каким угодно. И вдруг выясняется, что тебя любят вот эти, а эти тебя ненавидят. Причём они не скрывают свою ненависть».

Среди ошибок президента он назвал целенаправленное обострение языкового вопроса, переписывание истории и отсутствие реакции Зеленского на унижение со стороны проплаченных активистов.

«Ведь суть государства в чём? Мы с вами собрались толпой, нас 40 миллионов человек. Мы хотим жить нормально, выращивать детей, любить друг друга, путешествовать, радоваться жизни. Но есть некие потребности у общества, где каждый за себя решить не может. Мы все нуждаемся в том, чтобы нас защитили. Мы нуждаемся, чтобы нас лечили, чтобы нас учили, чтобы нас мирили, когда мы набили друг другу морды. Правильно, да? То есть вот эти функции мы делегировали государству, чтобы оно нас мирило, защищало, учило, лечило. Я хочу, и этого хотят все, чтобы государство не лезло туда, где без него можно обойтись. Ещё раз говорю: мы сами разберёмся, на каком языке нам разговаривать. Сами!».

Доктор признал, что Зеленскому «безумно тяжело», но это не даёт ему оснований не обращать внимания на тех людей, которые от него «совершенно определённого хотели и ждали». Он признал, что результаты работы главы государства вызывают у него «огромную грусть».

«Зеленскому тяжело? Безумно тяжело. Безумно, безумно, безумно! Но тот факт, что ему тяжело, не даёт ему оснований не обращать внимания на тех людей, которые от него совершенно определённого хотели и ждали. Сегодняшние результаты, которые имеет Владимир Зеленский, вызывают огромную грусть. Просто огромную. Просто иногда хочется рыдать – и всё. Я просто вижу – и мне очень плохо… Либо ты перестанешь быть для всех хорошим, возьмёшь зашкварник и засунешь туда, куда надо, тех, кто… Существуют организации, которые прямо финансируются, чтобы его оскорблять, унижать, выводить против него… Ну просто реально тебя на глазах у всей страны унижают, посылают куда-то люди какие-то. Причём всё это финансируется».

О возможности отставки Зеленского Комаровский сказал: «Я бы, наверное, так и сделал».



Высказал свою точку зрения врач и на события в Донбассе.

«Когда огромная машина насаждает ненависть с двух сторон, по большому счёту, то тогда шансов не будет никогда. Так что, мы обречены на вечную войну? Мы уже при нашей жизни не дождёмся мира? Если мы не дождёмся мира, в Украине же не будет инвестиций, не будет законов – ничего не будет. Денег на медицину не будет, денег на образование не будет. Без медицины и образования не будет страны. Неужели это не очевидно? Так кого же вы слушаете тогда? Значит, надо что-то делать. Значить, надо прикрутить свои желания, пойти, может быть, на непопулярные меры. Но сохранить страну, развязать людям руки в том, чтобы они предпринимательством занимались, перестать лезть в то, где люди без тебя обойдутся. Да в Украине всю жизнь… Это же особенность нашего народа: предприимчивость, предпринимательство. Да они обманут и разведут кого угодно в торговле и во всём остальном. Так не трогайте их. Сюда деньги же пойдут! Но пока есть война, никто ни копейки сюда не вложит. Я понимаю Владимира Александровича усилия, когда он говорит, что мир – это его гиперзадача. Но пока он будет решать эту гиперзадачу, страна погибнет. Медицины нет и образования нет, потому что денег сюда не вкладывается. А порядка тоже нет. Потому что любые новости – это сводка с фронта. Любые новости: убили, изнасиловали, ограбили, закрыли».

Комаровский высказал своих соображений об обустройстве Украины:

«Что бы делал я сейчас. Убрать полностью все разговоры о языке, заблокировать. Это просто попытка мордобоя. Есть Конституция, живём по Конституции. Точка. В Конституции не написано, в каком классе надо разговаривать. Раз. Прекратите обсуждать историю. Вам не хрен писать? Говорите о том, что делается сейчас. Создавайте положительные примеры, учите. В конце концов, у нас столько всего, у нас есть и климат, и природа. Нам не о чем говорить? Смотрите, сколько у нас красивого всего. У нас же страна – ну это трындец какой-то. Прекратите. Это два. Короче говоря, надо написать на бумажке, Владимир Александрович, чего вы хотите. Я хочу, чтобы человек мне просто сказал: «Я хочу это, это и это. Моё отношение к истории такое-то. Моё отношение к языковой проблеме такое-то. Моё отношение к России такое-то. К Европе – такое-то. К НАТО – такое-то. К продаже земли – такое-то». И после этого он должен сказать: «Ребята, я хочу вот это. Из десяти пунктов. Я хочу! И я выхожу на референдум о поддержке мне. Вот если согласны вы с моим мнением, если вы мне доверяете, я это реализую. И вы даёте мне право это реализовать. Это моё видение, как бы я делал в такой ситуации». Но в любом случае, если на глазах у полицейских можно рубать памятник, любой, хоть Ленину, хоть кому… Если рубают памятник, а рядом стоит милиционер и смотрит на это – ребята, это уже не государство. Это бродячие артисты по стране ходят, размахивая оружием. Наградным».

