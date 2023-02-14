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Бизнесмены из России скрыли сырьё на одной из станций Одесской железной дороги

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Одесская прокуратура продолжает принимать меры по розыску и аресту активов, объектов права собственности, корпоративных прав и другого имущества, непосредственно или через аффилированных лиц принадлежащих России, Беларуси и их резидентам.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

Так, под процессуальным руководством одесских прокуроров обнаружено и арестовано почти 2500 тонн железных окатышей, принадлежащих российской группе компаний АО «Холдинговая компания «Акционерное общество «Металлоинвест».

По данным следствия, субъекты хозяйственной деятельности государства-агрессора ввезли на таможенную территорию Украины железную руду и планировали переправить морским транспортом в третьи страны с целью дальнейшей реализации.

Однако «бизнесменам» из России не удалось реализовать свой товар — скрытое сырьё правоохранители обнаружили на территории одной из железнодорожных станций Одесской железной дороги и изъяли в ходе обысков. Примерная стоимость изъятой железной руды составляет около 40 миллионов гривен.

Решается вопрос о передаче указанного имущества для реализации Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Как сообщала Одесса News, в начале февраля в управление Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) передали арестованные в нескольких морских портах Украины 166 тыс. тонн железной руды ориентировочной стоимостью 1,8 млрд грн.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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