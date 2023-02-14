Продано: за порт «Усть-Дунайск» покупатель оплатил свыше 200 миллионов гривен

Компания «Эликсир Украина», ставшая победителем в аукционе по приватизации морского порта «Усть-Дунайск», произвела оплату в размере 201 млн грн и более 40 млн грн НДС.

Об этом сообщил начальник отделения Фонда госимущества Украины по Одесской и Николаевской областям Александр Славский в Facebook.

«Первый порт оплачен. Сегодня победитель аукциона по приватизации ЕИК (Единого имущественного комплекса) ГП «Морской торговый порт «Усть-Дунайск» произвёл оплату в размере 201 000 300 грн. и ещё 40 200 060 грн. НДС», — написал Славский.

Начальник отделения Фонда отметил, что до 21 февраля покупатель должен заключить предварительный договор купли-продажи, а после этого будет ещё 60 рабочих дней на заключение нотариально заверенного договора. Это новшество законодательства, чтобы покупатель мог подготовить документы для нотариального удостоверения договора, например, для Антимонопольного комитета.

По данным YouControl, конечным бенефициаром ООО «Эликсир Украина» является Валерий Вихренко. Основная деятельность компании – оптовая торговля химическими продуктами.

Кстати. Аукцион второго порта намечен на 3 марта 2023 года. Стартовая цена ЕИК ГП «Белгород-Днестровский МТП» составляет 187 млн грн.

Как сообщала Одесса News, мощности порта «Усть-Дунайск» расположены в Килии и частично в Вилково Одесской области. Аукцион по приватизации предприятия прошёл 17 января. Стартовая цена с 60 млн грн выросла до 150 млн, далее – до 201 млн грн. Среди восьми участников такую цену предложило ООО «Эликсир Украина».

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