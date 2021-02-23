Во что превратится забытый на одесском морвокзале отель

Заброшенный отель на одесском морвокзале перестроит крупная международная компания..

Об этом заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал 22 февраля во время форума «Украина 30. Инфраструктура».

Он отметил, что Набережную Одесского морвокзала планируют передать в управление крупной международной сети отелей, которая среди прочего планирует перестроить стоящий здесь закрытый отель «Одесса».

«Есть большой проект в Одессе, в Одесском порту: отель, который стоит закрытым уже семь лет на морвокзале. Мне известно, что уже есть инвестор. Уже фактически финальный этап. Там начнётся восстановление набережной и строительство нового сетевого отеля, известного во всём мире», — заявил Тимошенко.

Правда, сеть отелей, которая займётся реконструкцией морвокзала, Тимошенко не назвал.

Кстати. Четырёхзвездочная 19-этажная гостиница «Одесса» общей площадью 26,8 тыс. кв. м на 158 номеров была открыта в 2001 году. Объект расположен на Одесском морском вокзале по ул. Приморская, 6-а. Первым оператором гостиницы выступала международная гостиничная сеть Kempinski Hotel Group. В 2015 году правительство Украины изъяло гостиницу из управления ООО «Премьер Отель Одесса».

Как сообщала Одесса News, Президент Украины Владимир Зеленский, обозначая основные направления развития инфраструктуры для превращения Украины в страну, комфортную для людей, назвал строительство в Одессе большой «Mariny» — крупной стоянки для яхт, а также нового порта.

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