На прошлой неделе в Одессе родились 197 малышей

На минувшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 197 новорожденных, в том числе три пары близнецов.

Об этом сообщает официальный сайт города.

Отмечается, что новорожденные мальчики на минувшей неделе одержали количественное преимущество над девочками — на свет появились 103 маленьких одессита и 94 юные одесситки.

«Первое место по числу принятых родов на прошедшей неделе удерживает городской роддом №1 — здесь увидели свет 52 младенца», — говорится в сообщении.

Кстати. В настоящее время приём беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.

Как сообщала Одесса News, на предыдущей неделе в Одессе родились 197 малышей, в том числе 5 пар двойняшек.

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