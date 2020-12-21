184 маленьких одессита появились на свет на прошлой неделе

На минувшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 184 новорожденных, что на семь детей больше, чем на предыдущей неделе.

Как сообщает официальный сайт города, население Одессы за неделю пополнили три двойни.

«Численное преимущество на прошедшей неделе одержали новорожденные мальчики, которых появилось на свет 105 — на 13 детей больше, чем на предыдущей неделе. Также за неделю увидели свет 79 маленьких одесситок», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лидерство по количеству новорожденных на минувшей неделе принадлежит городскому роддому №1, где на свет появились 48 младенцев.

Кстати. В настоящее время приём беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.

Как сообщала Одесса News, на предыдущей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 177 новорожденных, в числе которых четыре пары близнецов, 92 мальчика и 85 девочек.