На минувшей неделе в Одессе родились четыре двойни

На прошедшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 177 новорожденных, в числе которых четыре пары близнецов.
Об этом сообщает официальный сайт города.
Отмечается, что количественное преимущество на минувшей неделе осталось за новорожденными мальчиками — на свет появились 92 маленьких одессита и 85 юных одесситок.
«На первом месте по числу новорожденных на прошедшей неделе находится городской роддом №1, где увидели свет 44 малыша», — говорится в сообщении.
Кстати. В настоящее время приём беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.
Как сообщала Одесса News, на предыдущей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 217 новорожденных, в том числе — три двойни.