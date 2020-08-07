Вот это рост: в Одесской области за сутки зарегистрировано 156 человек с COVID-19

В Одесской области на утро 7 августа общее количество больных коронавирусом составило 3 904 человека.

По сообщению ресурса Аппарата СНБО по мониторингу распространения эпидемии коронавируса, за прошедшие сутки в регионе зафиксировано 156 новых случаев, что является антирекордом на сегодняшний день для Одесской области.

За сутки умерло 3 человека. Общее количество жертв коронавируса в одесском регионе на сегодня 65.

Общее число выздоровевших с начала пандемии достигло 1 391. За сутки их количество составило аж 1 человек.

Продолжают болеть в Одесской области 2 448 человек.

Как сообщала Одесса News, в Украине по состоянию на 7 августа лабораторно подтверждены 78 261 случай COVID-19, из них за сутки — 1 453. Умерли 33 человека.