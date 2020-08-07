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Такого количества зафиксированных больных коронавирусом в Украине за сутки ещё не было

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В Украине по состоянию на 7 августа лабораторно подтверждены 78 261 случай COVID-19, из них за сутки — 1 453.

Об этом сообщается на специальном ресурсе Аппарата СНБО по мониторингу распространения эпидемии коронавируса.

В целом по Украине зарегистрировали 1 852 смертельных случая от COVID-19. За сутки умерли 33 человека.

Выздоровели 43 055 пациентов, за сутки — 531.

Сейчас болеют — 33 354.

Как сообщала Одесса News, учёные Национального технического университета «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» пришли к выводу, что ситуация с распространением коронавируса в Украине остаётся стабильно тяжёлой и приобретает затяжной характер.

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