Во всём мире насчитывается более 19 миллионов случаев коронавируса

По состоянию на утро 7 августа в мире зафиксировано более 19,2 млн случаев коронавируса COVID-19.

Об этом свидетельствуют оперативные данные сайта Worldometer.

Так, подтверждено 19 261 406 (+267 708 за сутки) случаев заражения, 12 363 249 переболевших (+180 418) коронавирусом выздоровели.

Всего в мире с начала пандемии из жизни ушли 717 717 (+6 227) человек.

1% или 65 269 больных в мире находятся в серьёзном или критическом состоянии.

В тройке лидеров по количеству летальных случаев США — 162 804 (+1 197), Бразилия — 98 644 (+1 226) и Мексика — 50 517 (+819) человек.

Лидерами по количеству больных COVID-19 в мировой статистике являются США — 5 032 179 (+58 438), Бразилия — 2 917 562 (+54 801) и Индия — 2 027 074 (+59 374).

В общем, коронавирусную инфекцию зафиксировали в 213 странах и территориях. По уровню распространения коронавируса Украина на 34-м месте в мире.

Как сообщала Одесса News, люди, инфицированные коронавирусом SARS-CoV-2, могут заразить домашних животных. Зато, по мнению экспертов, обратный путь заражения практически невозможен.