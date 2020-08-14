Беляевка Одесской области попала в «красную» карантинную зону

В Украине изменили деление на карантинные зоны, включив в «красную» некоторые районы и города во Львовской, Ивано-Франковской, Ривненской и Одесской областях.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга по результатам заседания Комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций по установлению уровней эпидемической безопасности распространения СOVID-19, сообщает Минздрав.

«Красный уровень у нас установлен в Ивано-Франковской области — Городенковский и Косовский районы. Также красный уровень установлен в городе Самбор Львовской области, в городе Беляевка Одесской области, в Ривненской области — город Дубно, Костопольский и Ривненский районы. Также красный уровень установлен в Кицманском районе Черновицкой области», — сказал Степанов.

Он также добавил, что в перечень регионов с широким распространением СOVID-19 входят город Киев, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ривненская, Тернопольская, Харьковская, Черновицкая области.

«Это те области, в которых по всей территории был превышен показатель заболеваемости, выявленных больных 40 на 100 тысяч населения за 14 дней. Затем на территории каждого из этих регионов были определены конкретные районы или города, в которых устанавливался разный уровень опасности … По всем этим областям установлены разные уровни: и жёлтый, и зелёный, и оранжевый, и красный», — объяснил Степанов.

По его информации, столица Украины, которая ранее была в «зелёной» зоне, перешла в «жёлтую».

Также Степанов заметил, что в зонах с красным уровнем эпидемиологической опасности устанавливаются следующие ограничения: запрещается работа общественного транспорта, посещение учреждений образования, деятельность ТРЦ, кафе, ресторанов, спортзалов, кинотеатров, пересечение таких районов возможно только на собственном транспорте, также запрещена посадка в межобластной транспорт, высадка — разрешена.

50%, перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест.

«Все эти ограничения начинаются с 00.00 ч 17 августа, то есть с понедельника», — добавил министр.

Степанов отметил, что ограничения устанавливаются на 14 дней и затем могут быть пересмотрены.

К оранжевой зоне отнесли Николаевский и Саратский районы Одесской области; город Острог, Гощанский и Здолбуновский районы Ривненской области; город Чертков, Тернопольский район Тернопольской области; город Черновцы, Глыбокский район Черновицкой области.

К жёлтой зоне отнесли Киев; города Луцк, Владимир-Волынский и Нововолынск, Гороховский, Иваничевский, Киверцовский, Маневицкий и Ратновский районы Волынской области; город Хуст, Виноградовский, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Раховский и Свалявский районы Закарпатской области; город Калуш, Богородчанский, Верховинский, Галичский, Долинский, Калушский, Коломыйский, Надворнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумачский районы Ивано-Франковской области; города Одесса, Белгород-Днестровский, Измаил и Теплодар, Ананьевский, Арцизский, Березовский, Беляевский, Белгородский, Лиманский, Овидиопольский и Савранский районы Одесской области.

По состоянию на утро 14 августа в Украине лабораторно подтвердили 87 872 случая COVID-19, из них за сутки – 1 732, сообщает ресурс Аппарата СНБО по мониторингу распространения эпидемии коронавируса.

Согласно статистике, умерли за сутки 19 человек, выздоровели 581, продолжают болеть 39 064.

Как сообщала Одесса News, Украина на 14 августа находится на 31-м месте в мире по количеству заболевших коронавирусом.