Почему в одесском аэропорту задержали камерунца с гвинейским паспортом

В Международном аэропорту «Одесса» пограничники обнаружили поддельный паспорт.

Госпогранслужба рассказала историю его приобретения.

«Во время пограничного оформления рейса в Стамбул один из пассажиров на контроль предъявил паспорт гражданина Гвинеи. У инспектора Одесского пограничного отряда возникли сомнения в подлинности документа», — говорится в сообщении.

Пограничники решили пообщаться с «гвинейцем». Иностранец рассказал, что некоторое время работал в Украине и теперь решил вернуться домой.

«Беседа становилась всё интереснее, ведь оперативные сотрудники ГПСУ уже установили, что рассказчик на самом деле камерунец. В то же время иностранец сообщил, что свой действительный паспорт потерял, пока работал в нашей стране, а новенькую подделку ему передали фальсификаторы из Гвинеи. Такая афёра ему обошлась в немалую сумму», — добавляют в ведомстве.

Для выяснения всех обстоятельств «камерунец-гвинеец» задержан, «липовый» паспорт изъят, а в Нацполицию направлено уведомление о выявлении признаков уголовного преступления.

Одесса News сообщала, каким образом пограничники выдворяли из Украины популярную российскую певицу Глюкозу.

Фото: Госпогранслужба