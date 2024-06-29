В Одессе священнослужители освятили иконы для пограничников и передали систему РЭБ

Освящение икон «Ангелов Охранников» состоялось в Кафедральном храме «Святого Апостола Андрея Первозванного» Украинской греко-католической церкви.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что обряд провёл Экзарх Одесский Администратор Крымского Экзархата Владыка Михаил Бубний.

«После литургии он передал систему РЭБ в одно из боевых подразделений Южного регионального управления, а освящённые иконы в подразделения Измаильского пограничного отряда», — говорится в сообщении.

«Церковь не может освящать орудия убийства, однако может защищать своё войско молитвой и средствами, которые могут спасти жизнь», — в своей речи отметил Владыка Михаил перед вручением технического средства.

Заместитель начальника Южного регионального управления по персоналу полковник Сергей Сергийчук выразил благодарность за постоянную поддержку пограничников и вручил Экзарху благодарность Государственной пограничной службы Украины.

Фото: Госпогранслужба

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