Одесские пограничники не дали вывезти за рубеж редчайшую скрипку

В Одесской области пограничники обнаружили и изъяли скрипку 1730 года производства работы известного итальянского мастера Антонио Страдивари.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Отмечается, что узыкальный инструмент нашли во время погранично-таможенного контроля в салоне рейсового автобуса в пункте пропуска «Паланка–Маяки–Удобное» на границе с Молдовой.

Однако, как выяснилось, владелец всемирно известного предмета не объявился. В транспортном средстве находились только два водителя–иностранца и стюардесса, которые заявили, что не знают, кто хозяин скрипки, это, мол, «передача, которую не забрали на территории Украины».

Инструмент передали экспертам. Те объяснили, что такая скрипка, вероятно, составляет историческую или культурную ценность. Антонио Страдивари создал почти 2,5 тысяч уникальных инструментов, но до наших дней дошли лишь около 650 изделий.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2023 года пограничники в пункте пропуска «Табаки», что на территории Одесской области, предотвратили вывоз в Молдову мощей 80-ти святых и другой церковной утвари.

Фото: Госпогранслужба

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