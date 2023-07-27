В бою за Украину погиб житель Одесской области Григорий Вододюк, светлая память

Одесская область потеряла ещё одного защитника – Григория Вододюка, 23-летнего жителя Новоборисовской территориальной громады Раздельнянского района.
Воин погиб в ожесточённых боях, защищая нашу Родину на востоке Украины в Донецкой области под Времовкой Волновахского района.
13 июня Григория похоронили в Новоборисовке.
Как сообщала Одесса News, 10 июня Арцизская громада Одесской области провела в последний путь погибшего защитника Украины Дмитрия Димчева.
ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!
Фото: Новоборисовская тергромада/Facebook
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