В бою за Украину погиб житель Одесской области Григорий Вододюк, светлая память

Одесская область потеряла ещё одного защитника – Григория Вододюка, 23-летнего жителя Новоборисовской территориальной громады Раздельнянского района.

Воин погиб в ожесточённых боях, защищая нашу Родину на востоке Украины в Донецкой области под Времовкой Волновахского района.

13 июня Григория похоронили в Новоборисовке.

Как сообщала Одесса News, 10 июня Арцизская громада Одесской области провела в последний путь погибшего защитника Украины Дмитрия Димчева.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Новоборисовская тергромада/Facebook

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