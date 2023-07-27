Во время ночной 20-минутной тревоги враг выпустил ракету по Одесской области

Ночью 27 июля враг нанёс ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесской области.

Об этом в Facebook сообщает Оперативное командование «Юг».

Отмечается, что ракеты «Калибр» были выпущены из подлодки в акватории Чёрного моря на критически малой высоте, что затруднило их обнаружение.

«Попаданием в одно из админзданий порта убит гражданский сотрудник. Повреждено производственное оборудование одного из грузовых терминалов», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, по результатам боевой работы 26 июля противовоздушной обороной Украины уничтожено 36 воздушных целей: 3 крылатые ракеты «Калибр» и 33 крылатые ракеты Х-101/Х-555.

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